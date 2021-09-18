Мужчина пострадал по вине автоледи в Петрозаводске

Вечером 17 сентября в Петрозаводске произошла авария на улице Правды. В столкновении двух автомобилей пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Все случилось в 21:30 у дома №46. По данным ведомства, 49-летняя водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не предоставила преимущество и допустила столкновение с автомобилем «Рено».

В результате ДТП травмирован 28-летний пассажир автомобиля «Рено». Фото источника