Житель Петрозаводска угнал автомобиль, чтобы вернуться домой

В полицию Прионежского района обратилась жительница одного из поселков. Она рассказала, что от ее дома был угнан автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 38-летний житель Петрозаводска, гостивший у потерпевшей. Он был одним из гостей организованного женщиной застолья. Когда хозяйка уснула, гости разошлись.

Выяснилось, что именно петрозаводчанин без спроса взял чужой автомобиль. Он рассчитывал доехать на нем до дома, но бросил на заправке, когда хозяйка машины начала ему названивать.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Chris Martin