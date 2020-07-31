Житель Петрозаводска спасался от дождя и попал под следствие

В полицию Петрозаводска обратился автовладелец. Он рассказал, что в принадлежащую ему отечественную машину кто-то залез, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 21-летний горожанин. Он рассказал, что ночью возвращался из гостей. Внезапно начался дождь, и мужчина решил спрятаться в ближайшем автомобиле. Он разбил стекло и залез в машину. Немного подумав, молодой человек решил поехать на этом автомобиле домой. Он попробовал соединить провода, но завести машину ему не удалось. Тогда горожанин вернулся к первоначальному плану, переночевал внутри автомобиля, а утром продолжил путь домой.

По факту попытки угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.