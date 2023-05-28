Житель Петрозаводска решил подзаработать и нарвался на злодеев

В полицию Петрозаводска обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонил неизвестный и предложил подработать с помощью рассылки рекламы. Горожанин заинтересовался. Его попросили перевести 8500 рублей на некий зарплатный счет, чтобы начать работу, мужчина выполнил поручение. Затем поступила просьба открыть счет в другом банке и пополнить его. Под видом этих манипуляций в действительности горожанина вынудили оформить виртуальные банковские карты, взять кредит. Деньги со счетов были тут же украдены.

Супруга потерпевшего объяснила ему, что с ним общаются мошенники, но было уже поздно. Злодеи успели украсть у петрозаводчанина 135 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com