Молодой петрозаводчанин стал жертвой мошенников

В полицию Петрозаводска на днях обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонили с неизвестного номера. Собеседник, представившийся работником банка, сообщил о том, что накопления молодого человека в опасности. Ему рекомендовали перевести деньги на некий безопасный счет. В итоге горожанин отправил злоумышленникам 235 тысяч рублей.

Полиция устанавливает личности злодеев, ведется следствие. // Фото МВД по РК