Жилой дом вспыхнул в Петрозаводске

Сегодня в 15 часов в Петрозаводске произошел пожар в Сулажгоре. Вспыхнул частный дом на улице Мира, сообщает «Столица на Онего».

Как рассказали спасатели, люди самостоятельно покинули горящее двухэтажное здание. На место происшествия выезжали 22 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Локализовать возгорание пожарным удалось к 15:43. Специалисты смогли не допустить повреждения соседних строений. В результате ЧП огонь уничтожил кровлю здания на площади 50 квадратных метров. // Фото: stolicaonego.ru