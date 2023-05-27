Мошенники оставили пенсионерку из Карелии без денег и с кредитами

В полицию Костомукши обратилась 63-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой преступников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, ей позвонил человек, который представился сотрудником банка. Пенсионерку заверили, что злодеи получили доступ к ее банковскому счету. Чтобы спасти деньги, следовало перевести их на некий безопасный счет. Также костомукшанку убедили взять кредиты. В итоге на счета злоумышленников были переведены 630 тысяч рублей.

Стражи порядка устанавливают подозреваемых в совершении преступления. // Фото: unsplash.com