Девушку искали ночью под Петрозаводском

Ночью 26 мая под Петрозаводском развернулась спасательная операция. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

В КРПСС поступила заявка от ОМВД по Прионежскому району. Сообщалось о том, что в урочище Лососинном девушка с ограниченными возможностями ушла из дома в неизвестном направлении.

На поиски отправились специалисты Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Пропавшая была найдена и передана родственникам. // Фото: КРПСС