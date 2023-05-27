27 мая 2023, 12:59
Девушку искали ночью под Петрозаводском
Спасатели провели операцию в урочище Лососинном
Ночью 26 мая под Петрозаводском развернулась спасательная операция. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.
В КРПСС поступила заявка от ОМВД по Прионежскому району. Сообщалось о том, что в урочище Лососинном девушка с ограниченными возможностями ушла из дома в неизвестном направлении.
На поиски отправились специалисты Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Пропавшая была найдена и передана родственникам. // Фото: КРПСС