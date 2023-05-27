Пропавшего молодого петрозаводчанина ищут в лесу

Полиция подключилась к поискам пропавшего в Карелии 37-летнего Виталия Рысева.

По данным правоохранителей, житель Петрозаводска покинул свой дом 25 мая. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Уточняется, что он может находиться в лесу недалеко от деревни Царевичи Прионежского района.

Всех, кто имеет информацию о пропавшем, просят звонить по телефонам: 89814020614, 8 8142 755000. // Фото МВД по РК