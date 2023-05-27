27 мая 2023, 12:31
Происшествия

Пропавшего молодого петрозаводчанина ищут в лесу

Виталий Рысев может находиться недалеко от деревни Царевичи

Полиция подключилась к поискам пропавшего в Карелии 37-летнего Виталия Рысева.

По данным правоохранителей, житель Петрозаводска покинул свой дом 25 мая. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Уточняется, что он может находиться в лесу недалеко от деревни Царевичи Прионежского района.

Всех, кто имеет информацию о пропавшем, просят звонить по телефонам: 89814020614, 8 8142 755000. // Фото МВД по РК

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