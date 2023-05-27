Молодой мужчина пропал без вести в Карелии

В Карелии пропал 37-летний Виталий Рысев. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина не выходит на связь с 23 мая. Рост пропавшего 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, волосы темные. Он исчез в районе деревни Царевичи.

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото: freepik.com, «ЛизаАлерт»