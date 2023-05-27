Житель Карелии нашел на улице телефон и стал преступником

В полицию Лоухского района обратилась девушка. Гуляя по поселку, она выронила мобильный телефон. Проблема усугублялась тем, что в чехле лежали деньги и банковская карта. Самостоятельные поиски результата не дали, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 39-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина нашел гаджет на улице и решил оставить его себе. Обнаружив в чехле 5000 рублей, житель поселка устроил широкое застолье. Утром он решил продолжить шопинг, воспользовавшись чужой картой, но она оказалась заблокирована.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com