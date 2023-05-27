Школьник погиб в Карелии по вине собственного отца

В Питкярантском районе будут судить 36-летнего жителя Кондопоги. Мужчина обвиняется в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели человека, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в декабре прошлого года мужчина находился в поселке Салми в квартире, которая была передана ему по договору социального найма. Печь в квартире была неисправна, но подозреваемый, не организовав проверку, растопил ее.

Достоверно зная, что уголь в печи не прогорел, мужчина отправился спать, оставив печь без присмотра. В результате произошел выброс угарного газа, скопление которого в комнате убило 14-летнего сына мужчины, который там ночевал.

Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com