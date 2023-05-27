Водитель взорвавшейся в Петрозаводске машины находится в реанимации

Водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», взорвавшегося днем в пятницу, 26 мая, на выезде из Петрозаводска, находится в реанимации. Об этом сообщает «Столица на Онего».

По данным источника, состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное.

Напомним, около 15 часов 26 мая в районе Силикатного завода в иномарке взорвался газовый баллон. Предположительно, причиной происшествия стало курение в салоне. За рулем автомобиля находился житель Прионежского района 1964 года рождения.

Момент взрыва попал в объектив регистратора проезжавшей мимо машины. // Фото: скриншот видео очевидца