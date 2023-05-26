Опубликовано видео момента взрыва автомобиля в Петрозаводске

В Сети появилось видео момента взрыва автомобиля у Силикатного завода на выезде из Петрозаводска. Инцидент случился сегодня около 15 часов.

Ролик, снятый регистратором проезжавшего мимо автомобиля, публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии» (присутствует ненормативная лексика, 18+).

Напомним, в автомобиле «Митсубиси Лансер» взорвался газовый баллон, который житель Прионежья наполнил в Петрозаводске и вез к себе домой. В салоне водитель закурил, это и привело к трагедии. // Фото: скриншот видео очевидца