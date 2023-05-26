Мошенники украли у девушки из Карелии миллион рублей

В полицию Медвежьегорского района обратился житель одного из поселков. Он рассказал о преступлении, совершенном в отношении его 22-летней дочери, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, что некие злодеи пытаются обналичить деньги с ее счета. Чтобы спасти сбережения, следовало снять деньги и перевести их на продиктованный номер. Девушка выполнила все требования. После перевода средств лжебанкир перестал выходить на связь.

Пострадавшей был причинен ущерб на сумму 995 тысяч рублей. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и виновных. // Фото: unsplash.com