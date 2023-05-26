Автомобиль взорвался на выезде из Петрозаводска

Сегодня около 15 часов на выезде из Петрозаводска рядом с кольцом у Силикатного завода в автомобиле взорвался газовый баллон. Об этом сообщает портал Karelia.news.

По данным источника, житель Прионежского района 1964 года рождения заправил газовый баллон, положил его в салон своего автомобиля «Митсубиси Лансер» и поехал домой. Окна в машине были закрыты, когда автомобилист решил закурить. Произошел взрыв, у автомобиля частично оторвало крышу.

В состоянии аффекта мужчина пытался тушить автомобиль. Приехавшая скорая забрала его в больницу. У пострадавшего серьезные ожоги, решается вопрос о его транспортировке в Санкт-Петербург. // Фото: скриншот видео «ДТП Петрозаводска и Карелии»