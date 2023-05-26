Опубликованы кадры с места смертельного пожара в Карелии

В Сети появились фотографии и видео с места страшного пожара, который произошел днем 26 мая в поселке Кубово. Кадры публикует группа отряда противопожарной службы Пудожского района.

По данным источника, огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном здании. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось по дому. В итоге горели две квартиры, чердак, крыша.

К тушению возгорания были привлечены пожарные из Пудожа, поселка Кривцы и сотрудники местной пожарной части. Всего работали 13 человек.

В результате пожара дом сгорел практически полностью. В огне погибла 33-летняя женщина. Обстоятельства ее гибели будут выясняться. // Фото: vk.com/club71893203