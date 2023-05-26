Молодая женщина погибла на пожаре в Карелии

В Карелии на пожаре погибла молодая женщина. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, который ссылается на территориальный центр медицины катастроф, трагедия произошла в поселке Кубово Пудожского района.

При пожаре в жилом доме погибла женщина 1990 года рождения. Иные подробности произошедшего пока не известны. // Фото: unsplash.com