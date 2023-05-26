Фельдшеры скорой в Эссойле вскрыли пациенту трахею и чудом спасли его

Пациента с инфарктом пришлось экстренно спасать фельдшерам скорой помощи в поселке Эссойла. В истории бригады Пряжинской ЦРБ такая сложная ситуация произошла впервые, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По вызову 62-летнего мужчины выехали фельдшеры Любовь Кириллова и Таисия Панфилова, а также водитель Дмитрий Гусев.

Медики выявили угрожающее жизни пациента состояние - желудочковую тахикардию с критическим снижением артериального давления. Нужно было действовать быстро и решительно.

Мужчину ввели в медикаментозный сон, интубировали трахею и перевели на ИВЛ. Потом провели ему электроимпульсную терапию. Благодаря этому удалось восстановить синусовый ритм сердца с первого же разряда дефибриллятора.

Потом пациенту оказали медицинскую помощь в связи с острым инфарктом миокарда. Мужчину госпитализировали в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте