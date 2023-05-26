Пропавшую пожилую петрозаводчанку нашли в лесу на третьи сутки

В пресс-службе МВД по РК рассказали, как проходили поиски 72-летней женщины, пропавшей 23 мая в Петрозаводске.

Как отметили правоохранители, родственники пенсионерки забили тревогу после того, как она ушла с палками для скандинавской ходьбы из дома в ТИЗ «Усадьба» и не вернулась. Начались поиски, которые вели сотрудники полиции и добровольцы. Отрабатывались возможные маршруты, по которым могла уйти пропавшая, опрашивались те, кто, предположительно, мог видеть или подвозить пенсионерку, при обследования местности подвались звуковые сигналы. Однако результата не было.

Вечером 25 мая полиция и сотрудники поискового отряда вновь проверяли лес, прилегающий к месту жительства горожанки. Вскоре спецтехника обнаружила светлый объект - это и была женщина. По внешним признакам пенсионерка находилась в удовлетворительном состоянии и даже улыбалась, несмотря на то, что провела в лесу две ночи.

Стражи порядка просят жителей республики вспомнить правила поведения в лесу и порядок действий на случай, если человек заблудился. Также правоохранители напомнили, что о пропаже людей следует сообщать незамедлительно. // Фото: unsplash.com