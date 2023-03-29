Житель Петрозаводска потерял ключи от квартиры и был обворован

В полицию Петрозаводска обратился 44-летний горожанин. Он рассказал, что из его квартиры пропало имущество - дрель, перфоратор и другие инструменты, телефон, зарядка, наушники и прибор для измерения давления. Ущерб превысил 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские установили, что дверь квартиры была открыта ключом. Тогда хозяин вспомнил, что недавно потерял ключи, но менять замки не стал.

Выяснилось, что к краже причастен 46-летний мужчина, который живет в том же подъезде. Он нашел ключи и несколько раз наведывался в чужую квартиру. Часть похищенного подозреваемый успел продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. // Фото: freepik.com