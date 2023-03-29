Сегежанка поверила «следователю», продиктовавшему номер удостоверения

Женщину в Сегеже обманули по распространенной схеме. Полицейские устанавливают все обстоятельства, а горожанка вынуждена выплачивать кредит, сообщили в МВД Карелии.

Началась история со звонка некоей «Натальи Андреевны». Она назвала абсурдную должность в Следственном комитете и продиктовала будущей жертве номер своего удостоверения.

Сказала, что на сегежанку оформили миллионный кредит, сейчас ее соединят с «Центральным банком».

Явная нелепость этих фактов не остановила встревоженную женщину. Она по указанию лжесотрудницы банка оформила кредит на 100 тысяч рублей и перевела деньги на посторонний счет.

Получив в мессенджере документ о том, что ничего не должна банку, горожанка успокоилась. Тем более, что перезвонил некий старший следователь и сообщил, что скоро пригласит ее для допроса. // фото: freepik.com