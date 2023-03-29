Избитая сожителем женщина нанесла ему смертельный удар ножом в живот

Женщина в Сортавале убила сожителя, который поднял на нее руку. Суд признал 24 марта, что она превысила пределы необходимой обороны. Но в колонию горожанка не пойдет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Пара вместе выпивала, потом поссорилась. Мужчина избил сожительницу, она схватила нож и ударила друга в живот. Потерпевший тут же скончался.

Женщина раскаялась в своем поступке и объяснила, что хотела только предотвратить дальнейшие побои.

Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также в пользу потерпевшего с убийцы взыскали 600 тысяч рублей - компенсацию морального вреда. // фото: freepik.com