Житель Петрозаводска пострадал от Интернет-мошенников

В полицию Петрозаводска обратился 58-летний горожанин. Мужчина рассказал, что его обманули в Интернете, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что супруга потерпевшего заказала на одном из сайтов распошивальную машину. Мужчина оплатил покупку своей картой. Но в назначенный день товар не был доставлен. Горожанин обнаружил, что сайт компании удален, а телефоны недоступны. Он начал искать отзывы о фирме и понял, что пострадал не он один. Оказалось, что Интернет-магазин с таким названием раньше действительно работал, но закрылся. А под его именем сейчас действуют злоумышленники.

По сообщению мужчины проводится проверка, сообщили в полиции. Фото medmaniac.ru