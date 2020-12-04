04 декабря 2020, 11:59
Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Петрозаводске
Полиции в очередной раз требуется помощь жителей столицы Карелии
МВД опубликовало видеозапись из магазина в Петрозаводске. На видео запечатлен возможный преступник.
Как предположили в полиции, молодой человек может быть причастен к хищению.
Стражи порядка устанавливают его личность и местонахождение. Бдительные петрозаводчане также могут помочь с поисками. Всех. Кто узнал мужчина на видео, просят сообщать информацию по телефону: +7953-542-00-88.