Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Петрозаводске

МВД опубликовало видеозапись из магазина в Петрозаводске. На видео запечатлен возможный преступник.

Как предположили в полиции, молодой человек может быть причастен к хищению.

Стражи порядка устанавливают его личность и местонахождение. Бдительные петрозаводчане также могут помочь с поисками. Всех. Кто узнал мужчина на видео, просят сообщать информацию по телефону: +7953-542-00-88.