04 декабря 2020, 11:59
Происшествия

Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Петрозаводске

Полиции в очередной раз требуется помощь жителей столицы Карелии

МВД опубликовало видеозапись из магазина в Петрозаводске. На видео запечатлен возможный преступник.

Как предположили в полиции, молодой человек может быть причастен к хищению.

Стражи порядка устанавливают его личность и местонахождение. Бдительные петрозаводчане также могут помочь с поисками. Всех. Кто узнал мужчина на видео, просят сообщать информацию по телефону: +7953-542-00-88.

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Метки: 
Розыск
Полиция
хищение
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