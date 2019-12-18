Житель Петрозаводска попытался расправиться с бывшей женой

Петрозаводчанин, угрожавший бывшей жене, был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил на пункт централизованной охраны Петрозаводского отдела вневедомственной охраны накануне в 17:15. По адресу был направлен дежурный наряд.

Выяснилось, что женщине, хозяйке квартиры, требуется защита от бывшего супруга. Мужчина не только в грубой форме выражал личную неприязнь, но и угрожал женщине физической расправой.

Злоумышленник был передан сотрудникам полиции. Пострадавшая сторона подала заявление. По факту происшествия проводится проверка.