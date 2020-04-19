Житель Петрозаводска обокрал незапертый автомобиль

29-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. Мужчина рассказал, что его автомобиль обокрали - кто-то вынес инструменты, аккумулятор и слил бензин, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что к совершению преступления причастен 20-летний молодой человек. Он во всем признался и рассказал, что украл чужое имущество, гуляя по городу. Мужчина заметил на одной из улиц незапертую «Ниву». Внутри он нашел шуруповерт, перфоратор, угловую шлифмашину и ящик с инструментами. Также горожанин решил забрать аккумулятор и слить бензин.

В итоге шуруповерт похититель сдал в магазин за тысячу рублей, а все остальное продал знакомому за три тысячи. Деньги потратил.

Потерпевший, в то же время, оценил ущерб в 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.