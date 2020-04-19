Двое подростков госпитализированы после ДТП в Карелии

Вечером 18 апреля в поселке Шуя в Прионежском районе произошло ДТП. В результате аварии пострадали два молодых человека, они госпитализированы.

По информации ГИБДД Карелии, в 22:20 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. Молодой человек при этом не имел права управления автомобилем.

В результате аварии водитель был госпитализирован в БСМП Петрозаводска. Также пострадал 14-летний пассажир - юноша доставлен в Детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.