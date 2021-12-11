Житель Петрозаводска обокрал магазин одежды

В полицию Петрозаводска обратились представители магазина. Они рассказали о краже товара, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний житель карельской столицы. Ранее он уже был судим. Преступника выявили с помощью записей камер видеонаблюдения - выяснилось, что он похитил толстовку и ремень на 3500 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото pixabay.com/fsHH