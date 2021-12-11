11 декабря 2021, 10:39
Многоквартирный дом вспыхнул ночью в Карелии
Девять человек тушили пожар в Медвежьегорске
Пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района минувшей ночью привлекались к ликвидации пожара. Сигнал об инциденте поступил в 23:55, сообщает пресс-служба МЧС по РК.
На место происшествия выехали три единицы техники и девять сотрудников пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит квартира в многоквартирном жилом доме в Медвежьегорске. Борьба с пламенем заняла 50 минут - в 00:45 пожар был ликвидирован.
В министерстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/12019