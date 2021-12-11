Многоквартирный дом вспыхнул ночью в Карелии

Пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района минувшей ночью привлекались к ликвидации пожара. Сигнал об инциденте поступил в 23:55, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали три единицы техники и девять сотрудников пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит квартира в многоквартирном жилом доме в Медвежьегорске. Борьба с пламенем заняла 50 минут - в 00:45 пожар был ликвидирован.

В министерстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/12019