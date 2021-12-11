Женщина устроила аварию на «Коле», мужчина попал в больницу

10 декабря в 20 часов в Прионежском районе на трассе «Кола» произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 65-летняя женщина - водитель автомобиля «Рено Логан» - не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение.

В результате аварии травмы получил 66-летний пассажир иномарки. Он был доставлен в лечебное учреждние. Оба участника ДТП - жители Мурманской области. Фото источника