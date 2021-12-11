11 декабря 2021, 09:47
Пожилой мужчина попал под машину в Карелии
В Пудожском районе 64-летний человек переходил доргу, рискуя жизнью
Утром 10 декабря в Пудожском районе автомобиль сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
Инцидент произошел в 7 утра в поселке Пяльма. По данным ведомства, автомобиль УАЗ совершил наезд на 64-летнего пешехода, который внезапно начал переходить дорогу при отсутствии пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь. Фото источника