Житель Петрозаводска нашел в примерочной смартфон и стал уголовником

Несовершеннолетняя девочка оставила сотовый телефон в примерочной одного из магазинов в Петрозаводске. Смартфон тут же прибрал к рукам 45-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент случился в ТРЦ на Древлянке, любителя чужих гаджетов вычислили и нашли.

Мужчина признался, что забрал телефон себе и не пытался найти законного владельца. Похищенное изъяли и вернули, возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com