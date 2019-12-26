Житель Петрозаводска лишился телефона, одолжив его прохожему

В полицию Петрозаводска 22 декабря обратился 40-летний горожанин. Мужчина рассказал, что на Лесном проспекте прохожий попросил у него телефон для звонка. Петрозаводчанин отдал гаджет. Незнакомец зашел с ним в подъезд и скрылся, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 21-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что преступление спланировал. Телефон впоследствии он продал за 2 000 рублей, а деньги потратил на личные нужды.

По факту мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему возбуждено уголовное дело.