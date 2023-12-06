Житель Петрозаводска искал работу и нарвался на злоумышленников

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он ищет работу и периодически просматривает сайты с вакансиями. В один из дней с ним связался человек, который предложил подработку - необходимо было искать информацию в интернете. Наш земляк согласился и установил на свой телефон специальное приложение. Далее его попросили ввести данные своей банковской карты после перехода по присланной ссылке, что горожанин и сделал. После этого со счета пропали деньги.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes