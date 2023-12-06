06 декабря 2023, 10:05
Жесткое ДТП с троллейбусом в Петрозаводске устроил 19-летний водитель
В ГИБДД прокомментировали аварию на набережной Варкауса
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали об аварии с участием троллейбуса, произошедшей поздним вечером 5 декабря на набережной Варкауса.
По данным ведомства, в общественный транспорт влетел автомобиль Subaru. За рулем машины находился 19-летний молодой человек. Он имеет стаж вождения 4 месяца. Мужчина был госпитализирован.
Также в ДТП пострадала 56-летняя женщина - кондуктор троллейбуса. Ей было назначено амбулаторное лечение.
Напомним, жесткая авария попала в объектив камеры наблюдения. // Фото ГИБДД Петрозаводска