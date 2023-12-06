Жилой дом загорелся на юге Карелии

Вечером 5 декабря в Лахденпохье произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о возгорании на улице Советской поступил на пульт дежурного в 18:38. На место выехали две единицы техники и шестеро специалистов. Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием - в течение получаса оно было ликвидировано.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz