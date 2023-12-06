Полиция Петрозаводска объявила в розыск 25-летнего мужчину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Василия Угрюмова 1998 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина обвинятся в совершении преступления против собственности и скрывается от суда. На вид ему 20-25 лет, рост 175-180 сантиметров. Горожанин носит бороду, также у него имеется шрам на правой брови.

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по телефонам: 8-911-402-49-26, 8-921-455-28-85, 739-154 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК