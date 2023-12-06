Молодого мужчину поймали на краже в гипермаркете в Петрозаводске

Вечером в понедельник в одном из гипермаркетов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники торговой точки рассказали стражам порядка, что один из посетителей спрятал под куртку алкоголь, красную рыбу и колбасу и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Сумма ущерба могла составить более 3000 рублей.

Росгвардейцы задержали 38-летнего нарушителя. Это житель карельской столицы. Мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson