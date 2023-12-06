Молодой мужчина сильно обгорел в собственном доме в Петрозаводске

Во вторник в 14 часов 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в больницу за медицинской помощью обратился мужчина 1992 года рождения, у которого имелись ожоговые травмы. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Врачи диагностировали у него термический ожог левой кисти, бедер и обеих стоп 2-3-й степени на площади 10% тела.

В ходе предварительного расследования было установлено, что сильные ожоги мужчина получил ночью у себя дома при растопке печи. По всей видимости, делал это он с нарушением правил пожарной безопасности и с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение РБ СЭМП. Сейчас по данному случаю проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. // Фото «Петрозаводск говорит»