Автомобиль на огромной скорости протаранил троллейбус в Петрозаводске

Вечером 5 декабря в Петрозаводске произошло жесткое ДТП с участием троллейбуса. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Авария случилась в 23:28 на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской. На кадрах видно, как легковой автомобиль, двигавшийся на большой скорости по набережной, влетел в троллейбус, выполнявший левый поворот.

По данным МУП «Городской транспорт», в результате ДТП водитель и кондуктор троллейбуса получили ушибы. Водитель легкового автомобиля госпитализирован. Общественный транспорт получил значительные повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink, МУП «Городской транспорт»