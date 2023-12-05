Петрозаводчанка в стремлении заработать лишилась огромных денег

56-летняя жительница Петрозаводска поверила в быстрое обогащение. Она ответила на телефонный звонок якобы из инвестиционной компании, ей гарантировали высокие доходы, минимальные риски и полное сопровождение сделок. При этом официальный договор на предоставление финансовых услуг с ней никто не заключал, общалась она с финансовыми агентами исключительно в мессенджерах, рассказали в пресс-службе МВД.

Начинающий инвестор зарегистрировалась на сайте и стала пополнять счет. Так длилось в течение месяца. Деньги она переводила на номера мобильных телефонов, которые ей диктовали. Аферисты ежедневно рассказывали новому инвестору из Карелии о покупке акций и ценных бумаг, росте прибыли. Она получила около 10 тысяч рублей в виде дохода. Так мошенники хотели убедить ее в надежности, а сами стали требовать все больших вливаний, но это насторожило женщину.

За месяц она успела перевести более 3 880 000 рублей, часть суммы она взяла в кредит. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Ранее другая петрозаводчанка отдала мошенникам более двух миллионов рублей. // фото «Петрозаводск говорит»