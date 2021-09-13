Житель Петрозаводска хотел любви и потерял деньги

Житель Петрозаводска обратился в полицию и рассказал, что лишился более пяти тысяч рублей. В МВД Карелии сообщили, что 37-летний мужчина потерял деньги в процессе знакомства с девушкой.

Горожанин нашел свою любовь на сайте знакомств и сначала общался онлайн. Потом новая подруга предложила встретиться и заказать столик в одном из баров.

Девушка прислала кавалеру ссылку, чтобы он оплатил заказ. Мужчина ввел реквизиты банковской карты и увидел, что со счета списалась превышающая стоимость услуги сумма.

Он сообщил об этом подруге, она предложила отменить операцию. Для этого якобы надо было снова ввести реквизиты карточки.

Мужчина так и сделал, но сумма списания только увеличилась. После этого девушка прекратила общение и больше не выходила на связь. // Фото: StartupStockPhotos/Pixabay