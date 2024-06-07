Житель Петрозаводска доверился интернет-продавцу и потерял деньги

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 47-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он нашел в интернете объявление о продаже массажера и списался с продавцом. Обговорив условия поставки, горожанин перевел за товар 4000 рублей. На этом общение прервалось. На связь продавец больше не выходил.

По заявлению петрозаводчанина проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes