07 июня 2024, 19:06
Хулигана задержали в магазине в карельском городе
Мужчина устроил дебош в торговой точке в Сегеже
Вечером 6 июня в одном из сетевых магазинов Сегежи была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Представительница торговой точки рассказала стражам порядка, что один из посетителей вел себя неадекватно. Мужчина приставал к покупателям, мешал работе персонала, громко матерился.
Росгвардейцы задержали хулигана - им оказался 45-летний местный житель. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa