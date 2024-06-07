Хулигана задержали в магазине в карельском городе

Вечером 6 июня в одном из сетевых магазинов Сегежи была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Представительница торговой точки рассказала стражам порядка, что один из посетителей вел себя неадекватно. Мужчина приставал к покупателям, мешал работе персонала, громко матерился.

Росгвардейцы задержали хулигана - им оказался 45-летний местный житель. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa