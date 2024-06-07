ФСБ предупредила жителей Карелии о новой схеме обмана

Федеральная служба безопасности предупреждает жителей Петрозаводска и Карелии о появлении мошенников, выдающих себя за сотрудников ФСБ.

По данным ведомства, преступники используют подменные номера, в том числе номер дежурной службы УФСБ по Карелии, и сообщают людям о попытке кражи их денег с банковского счета или о выдаче кредита. Также злодеи посылают жителям республики в мессенджерах копии неких повесток о вызове на допрос к следователю.

В ФСБ напомнили, что они таким образом не работают. Сотрудники по телефону не требуют выполнения банковских операций и не привлекают людей к поимке злодеев.

Жителей республики попросили сообщать о подозрительных звонках в дежурную часть МВД по телефону +7 8142 71-54-20. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch