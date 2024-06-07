Молодой мужчина утонул в озере в Карелии

На севере Карелии мужчина утонул в озере. Об этом сообщает паблик ГИМС Костомукши.

По данным источника, трагедия произошла 31 мая в дачном поселке Лувозеро. 38-летний житель Костомукши отдыхал после трудовой недели. Он вышел в озеро на своем маломерном судне. В какой-то момент мужчина оказался в воде и утонул.

Причиной трагедии стало нарушение костомукшанином правил пользования маломерными судами и правил безопасности на водоемах. // Фото «Петрозаводск говорит»