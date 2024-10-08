Житель Петрозаводска был обманут при покупке игровой приставки

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, в интернете он нашел объявление о продаже игровой приставки. Мужчина списался с продавцом и перевел 21 500 рублей в счет оплаты. Однако приставку он так и не получил.

По заявлению горожанина проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson