08 октября 2024, 10:05
Житель Петрозаводска был обманут при покупке игровой приставки
Полиция выясняет обстоятельства мошенничества в отношении 39-летнего жителя карельской столицы
В полицию Петрозаводска обратился 39-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По словам потерпевшего, в интернете он нашел объявление о продаже игровой приставки. Мужчина списался с продавцом и перевел 21 500 рублей в счет оплаты. Однако приставку он так и не получил.
По заявлению горожанина проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson