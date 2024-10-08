Молодая петрозаводчанка пыталась подзаработать и стала жертвой обмана

В полицию Петрозаводска обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, неизвестные люди под видом брокеров предложили ей подзаработать на инвестициях. Она переводила деньги на некие счета, думая, что получит прибыль. Аферистам она перевела 310 тысяч рублей, которые потеряла.

По заявлению петрозаводчанки проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Lukas Tennie