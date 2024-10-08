08 октября 2024, 09:31
Происшествия

Росгвардейцы задержали петербуржца в Петрозаводске

Мужчина попытался вынести из магазина товар без оплаты

Силовики выезжали по тревоге в строительный магазин в столице Карелии. Один из посетителей пытался уйти, не оплатив товар.

Нарушителем оказался 58-летний петербуржец. Мужчина пытался пронести без оплаты строительный товар, общей стоимостью порядка 3800 рублей.

Мужчину задержали росгваредйцы. Дальнейший разговор он продолжил в полиции. // фото пресс-службы управления Росгварди по РК

Обсудить
Метки: 
магазин
новости петрозаводска
Росгвардейцы