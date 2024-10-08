Росгвардейцы задержали петербуржца в Петрозаводске

Силовики выезжали по тревоге в строительный магазин в столице Карелии. Один из посетителей пытался уйти, не оплатив товар.

Нарушителем оказался 58-летний петербуржец. Мужчина пытался пронести без оплаты строительный товар, общей стоимостью порядка 3800 рублей.

Мужчину задержали росгваредйцы. Дальнейший разговор он продолжил в полиции. // фото пресс-службы управления Росгварди по РК